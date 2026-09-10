Informations pratiques

La France périphérique – Pierre Faure Les Champs Libres Rennes 12 janvier – 20 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Le titre « France Périphérique » est emprunté à l’ouvrage éponyme du géographe Christophe Guilluy qui aborde les problématiques politiques, sociales et culturelles de la France contemporaine par le à…

Le titre « France Périphérique » est emprunté à l’ouvrage éponyme du géographe Christophe Guilluy qui aborde les problématiques politiques, sociales et culturelles de la France contemporaine par le prisme du territoire. Depuis 2015, Pierre Faure documente la France périphérique, en parcourant l’ensemble du pays, il consacre un an, un an et demi à chaque région. Cette série documentaire en noir et blanc dresse le portrait de ces marges périurbaines les plus fragiles, des grandes villes jusqu’aux espaces ruraux en passant par les petites villes et villes moyennes, au plus près de leurs réalités sociales.

Le projet « France Périphérique » a été sélectionné pour la grande commande radioscopie de la France 2022.

L’exposition coïncide avec la sortie d’un ouvrage aux éditions Delpire. Ce sera la première présentation d’envergure d’une soixantaine d’image du projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-12T12:00:00.000+01:00

Fin : 2027-06-20T19:00:00.000+02:00

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https://www.leschampslibres.fr

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

leschampslibres@leschampslibres.fr 02 23 40 66 00

Alain Amet



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