la francophonie de chez nous, Lycée de Nkolafamba, Nkolafamba

Dans le cadre du Mois de la francophonie (mars 2026), Francophonie Sans Frontières Cameroun, sous la coordination de Fabrice Makem, organise une série d’activités éducatives et culturelles au Lycée de Nkolafamba. Cette initiative vise à promouvoir la langue française, valoriser les talents des jeunes et renforcer leur attachement aux valeurs de la francophonie : diversité culturelle, dialogue interculturel, créativité et excellence académique.

L’événement bénéficie du soutien de la maison d’édition Éditions CLES, partenaire engagé dans la promotion du livre et de la lecture au Cameroun et ayant soutenu l’édition 2025.

Objectifs

Encourager la maîtrise du français à travers des activités ludiques et compétitives.

Développer l’expression écrite et orale des élèves.

Promouvoir la culture francophone à travers le cinéma et les arts.

Valoriser l’excellence scolaire et les talents créatifs.

Renforcer l’engagement des jeunes dans l’espace francophone.

Activités prévues

Concours de dictée : valorisation de l’orthographe et de la rigueur linguistique.

Concours de poésie : mise en avant de la créativité et de l’expression artistique.

Projection d’un film francophone soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : sensibilisation à la diversité culturelle et aux valeurs francophones.

Animations culturelles : musique, danse et performances artistiques.

Remise de prix : distinction des lauréats et encouragement à l’excellence.

Public cible

Les élèves du Lycée de Nkolafamba (premier et second cycle), les enseignants, ainsi que les membres de la communauté éducative locale.

Impact attendu

Cette célébration contribuera à renforcer la maîtrise du français chez les jeunes, à stimuler leur confiance en soi et à promouvoir un esprit d’ouverture culturelle. Elle participera également au rayonnement local des valeurs de la francophonie et à la dynamisation de la vie scolaire à Nkolafamba.

