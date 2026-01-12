La Frappadingue Arcachon

La Frappadingue

Jetée Pierre Lataillade Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : 2026-04-12

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La Frappadingue, c’est une course à obstacles hors du commun un parcours parsemé d’embûches, de passages d’échelles, de ponts de singe, de filets à grimper, de tunnels à franchir, de boue et bien plus encore…

Sur un parcours de 5 à 12 km, une quarantaine d’obstacles viendra mettre à rude épreuve sportifs aguerris et sportifs d’un jour.

Chaque muscle sera mis à contribution, avec pour seul objectif, pouvoir dire J’y étais et j’ai terminé ! .

Une course de dingue avec une ambiance de folie à Arcachon ! .

Jetée Pierre Lataillade Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

English : La Frappadingue

