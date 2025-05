La frappadingue – Champ de Mars et à travers la ville Lunéville, 15 juin 2025 07:00, Lunéville.

La frappadingue Champ de Mars et à travers la ville Avenue de Lattre de Tassigny Lunéville Meurthe-et-Moselle

La Frappadingue, qui avait réuni plus de 2000 participants en 2024, revient à Lunéville le dimanche 15 juin pour une 4e édition.

Un cocktail détonnant encore une fois des obstacles, des défis, des potes, du fun !

Circuits de 6 ou 12 km, en solo ou en équipe. Pour les adultes et les jeunes à partir de 16 ans.

Départ depuis le Champ de Mars. Inscriptions le jour même ou sur internet.Adultes

English :

The Frappadingue, which attracted over 2000 participants in 2024, returns to Lunéville on Sunday June 15 for a 4th edition.

Once again, an explosive cocktail of obstacles, challenges, friends and fun!

6 or 12 km circuits, solo or in teams. For adults and young people aged 16 and over.

Start from the Champ de Mars. Registration on the day or online.

German :

Die Frappadingue, die 2024 mehr als 2000 Teilnehmer versammelt hatte, kehrt am Sonntag, den 15. Juni, für eine vierte Ausgabe nach Lunéville zurück.

Wieder einmal ein explosiver Cocktail: Hindernisse, Herausforderungen, Kumpels, Spaß!

Rundkurse von 6 oder 12 km, allein oder im Team. Für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.

Start vom Champ de Mars aus. Anmeldungen am selben Tag oder im Internet.

Italiano :

La Frappadingue, che ha attirato oltre 2.000 partecipanti nel 2024, torna a Lunéville domenica 15 giugno per la quarta edizione.

Ancora una volta, si tratta di un mix esplosivo di ostacoli, sfide, amici e divertimento!

Circuiti di 6 o 12 km, in solitaria o a squadre. Per adulti e giovani dai 16 anni in su.

Partenza dal Campo di Marte. Iscrizioni il giorno stesso o online.

Espanol :

La Frappadingue, que atrajo a más de 2.000 participantes en 2024, vuelve a Lunéville el domingo 15 de junio para una 4ª edición.

Una vez más, ¡se trata de una mezcla explosiva de obstáculos, retos, amigos y diversión!

Circuitos de 6 o 12 km, en solitario o por equipos. Para adultos y jóvenes a partir de 16 años.

Salida desde el Campo de Marte. Inscripciones el mismo día o en línea.

