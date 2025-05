La frappajeune – Champ de Mars Lunéville, 14 juin 2025 14:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

La frappajeune Champ de Mars AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

En amont de la Frappadingue (dimanche 16 juin), animation sportive dédiée aux 6 15 ans, pour faire découvrir la course à obstacles et ses valeurs aux plus jeunes.

Frissons et rires garantis ! Parcours de 2 km.

Inscription sur place le jour J ou en ligne sur le site de la Frappadingue.Enfants

English :

Ahead of the Frappadingue (Sunday, June 16), a sports event for 6 ? 15 year-olds, to introduce obstacle racing and its values to youngsters.

Thrills and laughter guaranteed! 2 km course.

Registration on site on the day or online on the Frappadingue website.

German :

Im Vorfeld der Frappadingue (Sonntag, 16. Juni), Sportanimation für 6- bis 15-Jährige, um den Jüngsten den Hindernislauf und seine Werte näher zu bringen.

Nervenkitzel und Lachen garantiert! Strecke von 2 km.

Anmeldung am Tag X vor Ort oder online auf der Website von La Frappadingue.

Italiano :

In vista del Frappadingue (domenica 16 giugno), un evento sportivo per i ragazzi dai 6 ai 15 anni, per far conoscere ai giovani la corsa a ostacoli e i suoi valori.

Emozioni e risate garantite! Percorso di 2 km.

Iscrizioni in loco il giorno stesso o online sul sito web della Frappadingue.

Espanol :

En vísperas de la Frappadingue (domingo 16 de junio), un evento deportivo para niños de 6 a 15 años, para iniciar a los más jóvenes en las carreras de obstáculos y sus valores.

Emociones y risas garantizadas Recorrido de 2 km.

Inscripciones in situ el mismo día o en línea en el sitio web de la Frappadingue.

