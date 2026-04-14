La Frasca of Civitavecchia : Coastal Archaeology from Protohistory to Contemporary Protection, Civitavecchia, Civitavecchia

La Frasca of Civitavecchia : Coastal Archaeology from Protohistory to Contemporary Protection 12 – 14 juin Civitavecchia Roma

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

La Frasca of Civitavecchia : Coastal Archaeology from Protohistory to Contemporary Protection

Par Sara Fresi

La bande côtière de La Frasca, qui s’étend au nord de l’actuelle ville de Civitavecchia, constitue un contexte exceptionnellement significatif pour reconstruire les dynamiques à long terme qui ont affecté la côte tyrrhénienne de l’Italie centrale. Son importance réside non seulement dans la densité des preuves archéologiques, mais surtout dans la continuité de l’établissement, qui – depuis le début de l’histoire – s’étend à travers la période romaine, le Moyen Âge et l’ère moderne, jusqu’aux politiques récentes de protection et d’amélioration. Cette continuité est indissociablement liée aux caractéristiques géomorphologiques du site, caractérisé par un littoral accidenté avec des affleurements rocheux, de petites criques naturelles et des fonds marins peu profonds et irréguliers qui ont favorisé au fil du temps à la fois l’ancrage et la construction d’infrastructures côtières, aboutissant à une attractivité persistante pour l’établissement.

Les premières traces de la présence humaine dans la région de La Frasca remontent au début de l’histoire et peuvent être attribuées à la culture de Villanovan, comme en témoignent des découvertes sporadiques compatibles avec le cadre plus large du sud de l’Étrurie. Durant cette phase, la présence humaine apparaît principalement liée à l’exploitation des ressources naturelles, notamment marines, et à la mobilité le long de la bande côtière, qui constituaient une voie privilégiée de contact et d’échange entre différentes communautés. Le choix du site répondait à des critères fonctionnels clairs : accessibilité maritime, disponibilité des ressources et contrôle visuel de l’horizon côtier. Il s’agissait probablement d’occupations saisonnières ou semi-stables, déjà révélatrices d’une relation structurée entre les humains et l’environnement marin.

Avec la romanisation progressive de la région entre le IIIe et le Ier siècle de la BCE, le paysage de La Frasca a été profondément réorganisé. L’incorporation du territoire dans la sphère politique et économique de Rome a conduit à une transformation radicale de l’exploitation de l’espace côtier, qui est devenue planifiée et systématique. C’est dans ce contexte que les premières villas maritimes sont apparues, représentant un modèle de peuplement combinant des fonctions résidentielles et productives. Ces complexes, appartenant à l’élite romaine, étaient situés le long du littoral dans des positions stratégiques, exploitant la proximité de la mer non seulement pour des raisons esthétiques et otium, mais aussi pour des activités économiques liées à la pêche, à la transformation et à la distribution des produits de la pêche.

De la fin de la période républicaine aux premiers siècles de l’Empire romain, le système côtier a atteint son plein développement. C’est à cette période que la villa du Cappelletto a été construite, datant à l’origine du 1er siècle de l’Bce et agrandie plus tard au cours de l’ère impériale. Le complexe se caractérise par une disposition architecturale sophistiquée comprenant des zones résidentielles, des structures thermales et un accès direct à la mer via un escalier monumental. Cette configuration reflète des modèles bien documentés dans les sources littéraires anciennes et dans l’archéologie des villas côtières, où la relation avec la mer joue un rôle central à la fois fonctionnellement et symboliquement. L’architecture fonctionne comme un dispositif d’organisation spatiale intégrant le paysage naturel dans la vie quotidienne de la résidence.

Parallèlement à l’expansion des villas maritimes, un système structuré d’exploitation des ressources marines a été mis au point, comme en témoigne la présence de bassins de pêche le long du littoral de La Frasca. Ces structures, souvent taillées directement dans la roche et équipées de systèmes de régulation hydraulique, permettaient l’élevage et le stockage des poissons, assurant une production constante et contrôlée. Leur répartition indique un niveau élevé de spécialisation économique et une intégration étroite entre les activités productives et résidentielles. Le fait que beaucoup de ces installations soient aujourd’hui submergées est d’une grande importance, car il témoigne des changements dans le littoral et les processus géomorphologiques qui ont affecté la région au cours des siècles.

Dans le même cadre, le développement des infrastructures portuaires peut être observé, y compris le soi-disant port de Columna, identifié comme un lieu d’atterrissage le long de la côte de La Frasca. Des preuves archéologiques suggèrent la présence de structures pour l’amarrage et la manutention du fret, ainsi que des trouvailles telles que des amphores et des outils de pêche. Ce port, bien que n’atteignant pas la monumentalité des grands ports impériaux, a joué un rôle clé au sein d’un réseau de petits lieux de débarquement qui assuraient la densité du trafic maritime. Sa fonction semble liée à la distribution de produits locaux et au soutien des activités économiques des villas côtières, agissant comme un nœud intermédiaire entre la production et les flux commerciaux.

La fondation du port de Centumcellae sous l’empereur Trajan au début du IIe siècle représente un moment crucial dans l’histoire du littoral. Ce grand complexe portuaire, destiné à devenir l’un des principaux ports de l’Empire romain dans la mer Tyrrhénienne, a redéfini la hiérarchie et les fonctions des lieux de débarquement côtiers. Dans ce cadre, le port de Columna peut être interprété comme un port complémentaire, intégré dans un système plus large dans lequel coexistaient des infrastructures à différentes échelles et fonctions. La Frasca apparaît donc non pas comme une zone marginale, mais comme faisant partie d’un large réseau économique et logistique dans lequel l’interaction entre les grands ports et les petits sites de débarquement assurait l’efficacité du commerce maritime.

Avec la crise du système romain entre les IVe et VIe siècles, une contraction progressive des activités côtières s’est produite. Les villas maritimes ont été progressivement abandonnées ou réaménagées, tandis que les infrastructures portuaires ont perdu leur fonction initiale. Le paysage de La Frasca est ainsi entré dans une phase d’établissement réduit, tout en maintenant une certaine continuité d’utilisation, probablement liée aux activités de subsistance et aux formes de contrôle territorial local. Cette phase marque une discontinuité par rapport à la période précédente, mais pas une rupture complète dans l’histoire du site.

Au Moyen Âge, les sources documentaires relatives à la région sont rares, mais il est plausible que le littoral ait continué d’être utilisé de manière intermittente en réponse aux besoins locaux et aux dynamiques territoriales à petite échelle. Dans la période moderne, entre les XVe et XVIe siècles, La Frasca a retrouvé un rôle stratégique, cette fois en capacité défensive. Des incursions pirates le long de la côte tyrrhénienne ont conduit l’État pontifical à établir un système de tours côtières pour la surveillance et la signalisation. C’est dans ce contexte que la tour Bertalda a été construite, probablement sur des structures médiévales plus anciennes, suivant des modèles architecturaux répandus le long des côtes de l’Italie centrale. Positionnée sur un sol élevé, la tour permettait le contrôle visuel de la mer et la communication avec des structures similaires, formant un réseau coordonné de défense côtière.

L’ère moderne marque une transformation significative du paysage, qui est passé d’un espace productif et résidentiel à un site de contrôle militaire. Cette fonction a persisté, avec des adaptations et des changements, dans les siècles suivants, tandis que le territoire environnant a été progressivement affecté par de nouvelles formes d’utilisation liées au développement urbain et infrastructurel de la zone de Civitavecchia.

Malgré ces transformations, La Frasca a conservé une grande partie de son intégrité paysagère. La présence de broussailles méditerranéennes, la préservation relative des habitats côtiers et la survie des structures archéologiques émergées et submergées rendent le site particulièrement important pour les études d’archéologie paysagère. La combinaison des éléments naturels et anthropiques permet une lecture diachronique des interactions entre l’homme et son environnement, mettant en évidence comment le paysage actuel est le résultat d’une longue séquence de transformations stratifiées.

La reconnaissance officielle de cette valeur est venue avec l’établissement du monument naturel « La Frasca » (2017). Cette mesure représente une étape fondamentale dans la définition d’une stratégie de protection intégrée visant non seulement à préserver les vestiges archéologiques individuels, mais aussi l’ensemble du système paysager, compris comme expression historique de la relation entre les humains et l’environnement.

En 2025, la municipalité de Civitavecchia a approuvé une modification du zonage pour la zone de La Frasca, sur la base d’un projet développé et promu par l’autorité du système portuaire de la mer du Tyrrhénien central et septentrional. visant à créer un système intégré de valorisation archéologique et environnementale le long du littoral.

Dans l’ensemble, La Frasca représente un cas exemplaire d’un paysage côtier stratifié, dans lequel la longue durée des processus de peuplement se reflète dans la complexité des preuves survivantes. L’étude de ce contexte permet de saisir, d’un point de vue diachronique, les transformations intervenues dans l’utilisation de l’espace côtier – depuis l’occupation protohistorique jusqu’aux politiques contemporaines de protection – et qui apportent une contribution significative à la compréhension des relations entre humains. environnement, et la mer tout au long de l’histoire.

Bibliographic references :

Ashmore, W. – Knapp, A.

Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia 00053 Roma Lazio https://www.lemusenews.it/

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© Sara Fresi. Parte della costa.