La fraternelle Bal Folk

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

30/01 A partir de 20h, initiation gratuite aux danses traditionnelles.

Et à 21h, la soirée se poursuivra avec le fidèle bal folk pour les danseurs qui veulent s’éclater aux sons des musiques folklores. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle Bal Folk

L’événement La fraternelle Bal Folk Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)