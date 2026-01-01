La fraternelle Bal Folk Saint-Claude
La fraternelle Bal Folk Saint-Claude vendredi 30 janvier 2026.
La fraternelle Bal Folk
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
2026-01-30
30/01 A partir de 20h, initiation gratuite aux danses traditionnelles.
Et à 21h, la soirée se poursuivra avec le fidèle bal folk pour les danseurs qui veulent s’éclater aux sons des musiques folklores. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
