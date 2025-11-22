La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT La Maison du Peuple Saint-Claude

La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT

La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-22

La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT

Rendez-vous le samedi 22 novembre à 17h au café de la Maison du Peuple.

Filmissismic ! Le ciné-club des spectateurs.

3ème séance , toujours un film choisi par l’équipe du cinéma avant le lancement de la programmation des spectateurs (rendez-vous après le film pour en discuter)

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

De Francis Ford Coppola 3h02 Etats-Unis Drame 1979 Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall et Marlon Brando .

La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.fr

English : La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT

German : La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT

Italiano :

Espanol :

L’événement La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)