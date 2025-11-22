La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT La Maison du Peuple Saint-Claude
La fraternelle Ciné-club APOCALYPSE NOW FINAL CUT La Maison du Peuple Saint-Claude samedi 22 novembre 2025.
La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22
Rendez-vous le samedi 22 novembre à 17h au café de la Maison du Peuple.
Filmissismic ! Le ciné-club des spectateurs.
3ème séance , toujours un film choisi par l’équipe du cinéma avant le lancement de la programmation des spectateurs (rendez-vous après le film pour en discuter)
De Francis Ford Coppola 3h02 Etats-Unis Drame 1979 Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall et Marlon Brando .
La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.fr
