La fraternelle Ciné-débat GOLIATH MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle Ciné-débat GOLIATH

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18 22:30:00

2025-09-18

Dans le cadre des 40 ans du CPIE du Haut-Jura

GOLIATH

De Frédéric Tellier / 2h02 / France / Thriller / Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Le grand intérêt de Goliath porte sur le monde des lobbyistes à la solde de ces entreprises qui intriguent auprès des gouvernements européens pour favoriser leur commerce criminel Positif

+ Film suivi d’une discussion animée par le CPIE du Haut Jura .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.Fr

