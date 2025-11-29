La fraternelle Ciné-rencontre L’INCROYABLE FEMME DES NEIGES LA MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle Ciné-rencontre L’INCROYABLE FEMME DES NEIGES

LA MAISON DU PEUPLE 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 18:45:00

Date(s) :

2025-11-29

Rendez-vous le samedi 29 novembre au cinéma de la Maison du Peuple, à 17h.

De Sébastien Betbeder 1h42 France Comédie dramatique Avec Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon

Séance en présence du réalisateur Sébastien Betbeder

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour l’incroyable femme des neiges . .

LA MAISON DU PEUPLE 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.fr

