La fraternelle Ciné-rencontre SOULÈVEMENTS

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 21:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Avant-première, suivie d’une rencontre avec le collectif Naturalistes des terres

SAM. 7 Février à 19h au cinéma de la Maison du peuple 6.50€ .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle Ciné-rencontre SOULÈVEMENTS

L’événement La fraternelle Ciné-rencontre SOULÈVEMENTS Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)