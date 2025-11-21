La fraternelle Ciné-turs Yan Yana La Maison du Peuple Saint-Claude

La fraternelle Ciné-turs Yan Yana

La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 14:30:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-23

La fraternelle Ciné-turs Yan Yana

Ciné-Turc, un film d’actualité en langue turque sous-titré en français !

Rendez-vous les 21/11 à 20h15 & 23/11 à 14h30 au cinéma de la Maison du Peuple.

De Mert Baykal 2h23 Turquie Comédie dramatique Avec Feyyaz Yigit Çakmak, Haluk Bilginer, Bige Önal

L’histoire du film s’articule autour de l’amitié inattendue qui se développe entre un homme riche, paralysé à partir du cou à la suite d’un accident de parapente, et le jeune homme engagé pour l’assister. Adapté du film français Intouchables Can Dostum, sorti en 2011, le film mêle drame et humour pour aborder des thèmes tels que l’amitié, la solitude et le sens de la vie. .

La Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 07 21 cinema@maisondupeuple.fr

English : La fraternelle Ciné-turs Yan Yana

German : La fraternelle Ciné-turs Yan Yana

Italiano :

Espanol :

L’événement La fraternelle Ciné-turs Yan Yana Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)