La fraternelle Cirque-théâtre Paix intéRIEUREEEE, putain !!! Cie Hein? MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle Cirque-théâtre Paix intéRIEUREEEE, putain !!! Cie Hein?

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Rendez-vous le vendredi 5 décembre à 20h au théâtre de la Maison du Peuple.

Mise en scène et scénographie Elise Morard, Nils Benedikt Liedtke

Interprètes Elise Morard, Nils Benedikt Liedtke, Tom Begeault

Régisseur son et lumières Henry Demonté

Regard extérieur Ganna Poppea Veenhuijsen

Aide à la création Olivier David

Conseils costumes Tom Begault

Vous êtes invités à la conférence d’un professeur réputé pour son expertise dans le domaine des études sur les conflits.

Il présentera une expérience en direct pour montrer ses dernières recherches sur le sujet.

Pour cela, il sera accompagné de ses deux cobayes et de son assistant.

Le professeur étudiera plusieurs mécanismes de réactions au conflit, tout cela en guidant ses deux cobayes à travers plusieurs étapes.

Malheureusement, le professeur se retrouvera lui-même noyé dans la complexité des relations humaines et perdra le contrôle de la situation… .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 communication@maisondupeuple.fr

