La fraternelle concert Almanak > Sugar Dandies MAISONDUPEUPLE Saint-Claude samedi 11 octobre 2025.

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Le groupe Almanak revient à La frat’, presque 20 ans après leur tout premier concert en ces lieux pour nous présenter la sortie de leur quatrième album, sobrement intitulé Sugar Dandies .

Toujours fortement influencés par les musiques Afro-Américaines, les quatre musiciens nous livrent ici un tout nouveau projet dans lequel les compositions blues rock côtoient des titres aux grooves funky et hypnotiques, le tout appuyé par des textes traitants avec humour et lucidité, de sujets allant du bulletin météo à la recette de cuisine.

Bernard Allison, Gov’t Mule, Malted Milk ou même Pink Floyd, les références qui nous viennent en tête à l’écoute sont nombreuses, et on sent que les compères ont été biberonnés aux vinyles de leurs parents (bien qu’ils s’éloignent suffisamment des originaux pour éviter les droits d’auteurs).

Les invités ayant participé à l’enregistrement seront également présents lors de cette soirée, et partagerons la scène sur les nouveaux titres extraits de l’album, qui s’ajoutent à un répertoire déjà solide, peaufiné au gré des centaines de concerts à leur actif. .

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

