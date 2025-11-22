La fraternelle concert Chocho Cannelle MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle concert Chocho Cannelle

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Rendez-vous le samedi 22 novembre au café de la Maison du Peuple.

Léo Danais batterie

Camille Heim harpe électro llanera

Arthur Guyard claviers

Timothé Renard clarinettes

Fondé en 2021, Chocho Cannelle réunit quatre musiciens qui explorent les multiples facettes de cette instrumentation singulière. Camille Heim va tirer tout le potentiel de sa harpe en l’exploitant comme une basse électrique. Elle joue ainsi le double jeu de soliste et d’accompagnatrice. Timothé Renard habille sa clarinette basse d’une multitude d’effets qui nous emmènent sur des terrains électroniques et saturés. Les claviers n’ont plus de secrets pour Arthur Guyard qui se balade entre textures enveloppantes et improvisations lyriques. Léo Danais sous-tend l’ensemble grâce aux rythmiques chaudes et colorées de sa batterie.

La magie opère et le résultat est au rendez-vous un son de groupe reconnaissable entre tous où chaque membre du groupe devient un rouage indispensable de cette entité organique. Ensemble, ils distillent une musique tour à tour dynamique, dansante, cinématographique, douce et émouvante.

Un jazz actuel au carrefour de l’électro mais aussi de la musique classique et du chaâbi algérien.

Lauréat du légendaire concours national de Jazz de La Défense 2022, Chocho Cannelle rayonne déjà sur le paysage musical français et on trépigne d’impatience de vous faire découvrir ce quartet de jazz résolument moderne ! .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

