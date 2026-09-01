La fraternelle concert Erotic Market Full Band Maison du Peuple Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

La fraternelle concert Erotic Market Full Band

Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Erotic Market Full Band

Concert café de la Maison du Peuple 26/09 à 20h230 (10/8/5€)

Comme Sacha Fierce ou Jo Calderone, Marla Pillow, du nom du tout nouvel album d’Erotic Market, est son alter ego. Tout droit sortie d’un songe, Marla Pillow nous invite à écouter ses confidences et ses présages, là où sa musique se joue, entre le soleil et la lune.

Pop et organique, aérien et épique, chanté dans un anglais romantique, le quatrième album d’Erotic Market, a été conçu avec son co-compositeur Romain Montiel et le réalisateur Julien Jussey. Il nous renvoie tantôt à Alt-J, tantôt à Florence + The Machine, parfois à Ibeyi. Sorte d’appel adressé à Gaïa et à la fatalité, l’artiste y devient prêtresse, celle qui arrête le temps lorsque la menace plane, et qui se repose sur la force de l’eau et de la terre pour trouver l’apaisement. Récit de reconnaissance à la joie sobre et sensuelle, il fait immédiatement office de refuge pour celleux en quête de reprendre leur souffle. .

Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle concert Erotic Market Full Band

L’événement La fraternelle concert Erotic Market Full Band Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)