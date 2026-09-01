La fraternelle concert Erotic Market Full Band Maison du Peuple Saint-Claude
samedi 26 septembre 2026 · Maison du Peuple · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
La fraternelle concert Erotic Market Full Band
Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Erotic Market Full Band
Concert café de la Maison du Peuple 26/09 à 20h230 (10/8/5€)
Comme Sacha Fierce ou Jo Calderone, Marla Pillow, du nom du tout nouvel album d’Erotic Market, est son alter ego. Tout droit sortie d’un songe, Marla Pillow nous invite à écouter ses confidences et ses présages, là où sa musique se joue, entre le soleil et la lune.
Pop et organique, aérien et épique, chanté dans un anglais romantique, le quatrième album d’Erotic Market, a été conçu avec son co-compositeur Romain Montiel et le réalisateur Julien Jussey. Il nous renvoie tantôt à Alt-J, tantôt à Florence + The Machine, parfois à Ibeyi. Sorte d’appel adressé à Gaïa et à la fatalité, l’artiste y devient prêtresse, celle qui arrête le temps lorsque la menace plane, et qui se repose sur la force de l’eau et de la terre pour trouver l’apaisement. Récit de reconnaissance à la joie sobre et sensuelle, il fait immédiatement office de refuge pour celleux en quête de reprendre leur souffle. .
Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fraternelle concert Erotic Market Full Band
L’événement La fraternelle concert Erotic Market Full Band Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Claude (Jura)
- Braderie éphémère solidaire place de la halle Saint-Claude 13 septembre 2026
- Objectif Cathédrales à Saint-Claude, Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Claude 18 septembre 2026
- Visite guidée de la médiathèque Le Dôme, Médiathèque Le Dôme, Saint-Claude 18 septembre 2026
- Découverte de l’habitation Petit-Parc, L’habitation Petit-Parc, Saint-Claude 18 septembre 2026
- La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath) Saint-Claude 18 septembre 2026