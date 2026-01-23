La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble

Saint-Claude

2026-02-14 20:30:00

2026-02-14 22:30:00

2026-02-14

Hélène DURET | clarinettes, compositions

Delphine JOUSSEIN | flûte, effets

Léa CIECHELSKI | saxophone alto, flûte

Quentin BIARDEAU | saxophone ténor

Jessica SIMON | trombone

Ariel TESSIER | batterie

le 14/02 à 20h30 au café de la maison du peuple

Cinq instruments à vent entrent en résonance avec une batterie, suscitant une fusion passionnelle et organique entre la mélodie et le rythme. Une quête émotionnelle vers les mouvements de nos âmes.

Influencé par les sons de Max Cilla, Ellen Arkbro, Ornette Coleman, Count Ossie, ce sextet se déleste des instruments officiellement définis comme bassiste ou harmonique pour laisser libre cours à chacun.e d’endosser de nouveaux rôles orchestraux. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

