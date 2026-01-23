La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble Saint-Claude
La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble Saint-Claude samedi 14 février 2026.
La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Hélène DURET | clarinettes, compositions
Delphine JOUSSEIN | flûte, effets
Léa CIECHELSKI | saxophone alto, flûte
Quentin BIARDEAU | saxophone ténor
Jessica SIMON | trombone
Ariel TESSIER | batterie
le 14/02 à 20h30 au café de la maison du peuple
Cinq instruments à vent entrent en résonance avec une batterie, suscitant une fusion passionnelle et organique entre la mélodie et le rythme. Une quête émotionnelle vers les mouvements de nos âmes.
Influencé par les sons de Max Cilla, Ellen Arkbro, Ornette Coleman, Count Ossie, ce sextet se déleste des instruments officiellement définis comme bassiste ou harmonique pour laisser libre cours à chacun.e d’endosser de nouveaux rôles orchestraux. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble
L’événement La fraternelle concert Hélène Duret BRUT Ensemble Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)