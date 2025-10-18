La fraternelle concert Jacky Molard 4tet + the BIG TUSK MAISONDUPEUPLE Saint-Claude
MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Début : 2025-10-18
Jacky Molard 4tet
Samedi 18 octobre
Jacky Molard / violon
Yannick Jory / saxophones
Janick Martin / accordéon
Hélène Labarriere / contrebasse
Pour les vingt ans du quartet du violoniste Jacky Molard, pas d’album, pas de programme prédéfini, juste l’envie de partager l’ivresse de l’être-ensemble. Et c’est sans doute l’une des forces du groupe d’avoir créé un son unique, celui d’une entité commune qui va au-delà du monde musical de chacun.e.
the BIG TUSK
Shems Bendali / trompette
Théo Duboule / guitare
Andrew Audiger / piano, claviers
Nathan Vandenbulcke / batterie
The BIG TUSK est un collectif qui se démarque par une direction artistique unique, défiant les conventions et les frontières entre musique improvisée et électronique.
Le quartet se consacre à improviser en direct l’ambiance hypnotique et enivrante d’un live de musique électro, relevée d’une spontanéité explosive et d’une passion pour l’expérimentation sonore. .
MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
