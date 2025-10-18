La fraternelle concert Jacky Molard 4tet + the BIG TUSK MAISONDUPEUPLE Saint-Claude

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Jacky Molard 4tet

Samedi 18 octobre

Jacky Molard / violon

Yannick Jory / saxophones

Janick Martin / accordéon

Hélène Labarriere / contrebasse

Pour les vingt ans du quartet du violoniste Jacky Molard, pas d’album, pas de programme prédéfini, juste l’envie de partager l’ivresse de l’être-ensemble. Et c’est sans doute l’une des forces du groupe d’avoir créé un son unique, celui d’une entité commune qui va au-delà du monde musical de chacun.e.

+

the BIG TUSK

Shems Bendali / trompette

Théo Duboule / guitare

Andrew Audiger / piano, claviers

Nathan Vandenbulcke / batterie

The BIG TUSK est un collectif qui se démarque par une direction artistique unique, défiant les conventions et les frontières entre musique improvisée et électronique.

Le quartet se consacre à improviser en direct l’ambiance hypnotique et enivrante d’un live de musique électro, relevée d’une spontanéité explosive et d’une passion pour l’expérimentation sonore. .

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

