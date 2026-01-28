La fraternelle Concert: Portraits Crachés Marc Nammour & Loïc Lantoine Saint-Claude

La fraternelle Concert: Portraits Crachés Marc Nammour & Loïc Lantoine

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

VEN. 06 & SAM. 07 Mars à 20h30 au café à la maison du Peuple à Saint-Claude.

Les deux magnifiques diseurs/chanteurs, qui ont associé leurs mots et flows sur Fiers et Tremblants, reviennent à La frat’ avec une nouvelle création Portraits Crachés.

Portraits Crachés, c’est un concert à la frontière entre rap, chansons pas chantées et théâtre. Ils sont cinq au plateau. Deux porteurs de paroles et trois musiciens complices, Thibaut Brandalise, Jérôme Boivin et Valentin Durup.

Marc Nammour et Loïc Lantoine ont écrit les textes et donnent voix à onze héros et héroïnes ordinaires. C’est l’histoire de plein d’histoires. Une ronde de personnages d’horizons multiples. Une série d’incarnations poétiques. Des fragments intimes d’hommes et de femmes portés au plateau. Onze portraits crachés à la première personne qui vont tour à tour se succéder. Onze battements de monde présentés comme autant de miroirs de notre étrange condition. En prose ou en rime ils mélangent les langues et les scansions pour s’adonner pleinement à ce jeu du je.

Les musiciens de La Canaille, interprètent la bande son de ces petits bouts de vie. Une batterie, une basse, une guitare et des machines à tous les postes, ici la musique puise ses influences dans les sonorités hip-hop, électronique, rock ou jazz. Elle est actuelle, amplifiée, organique et hybride. Elle sait se faire puissante ou discrète et minimaliste pour jouer au plus près les caractères et sentiments des incarnations de ces portraits.

Tantôt narrateur tantôt personnage, Marc et Loïc délivrent un long poème sur l’étrangeté du monde et l’impossible résignation. Ils alternent, entrelacent ou partagent les mots pleins de rudesse ou de tendresse qu’ils prêtent à celles et ceux qui ne sont rien pour les puissants… .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle Concert: Portraits Crachés Marc Nammour & Loïc Lantoine

L’événement La fraternelle Concert: Portraits Crachés Marc Nammour & Loïc Lantoine Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)