La fraternelle conférence-spectacle + DJ set Aïe aïe aïe… c’est pas vrai ! Marine Colard Saint-Claude

La fraternelle conférence-spectacle + DJ set Aïe aïe aïe… c’est pas vrai ! Marine Colard

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Compagnie Petite Foule Production

Conception Marine Colard

lnterprétation Marine Colard et Sylvain Ollivier

Coach Sarajeanne Drillaud

Musique Trampoline

Production diffusion AlterMachine I Marine Mussillon et Romane Maillard

Administration Florian Campos

Le samedi 28/02 à 20h30 au café de la maison du peuple

Une pièce au format conférence-spectacle pour décortiquer une pratique qui dans l’ombre, en a marqué plus d’un·e l’art du commentaire sportif !

Avec l’envie d’aller au bout de sa recherche sur les liens entre ces voix médiatiques et les gestes des athlètes qui a donné lieu à la création Le Tir Sacré la chorégraphe Marine Colard creuse à présent la dimension sonore générée par ces états de corps.

En partant du constat que les commentateur·ice·s sportif·ve·s ont la capacité de faire vivre des émotions fortes à un public, elle explore cette technicité vocale absolue s’apparentant parfois à une transe de la parole pour embarquer chacun·e dans un véritable voyage sonore au cœur de l’attention et de la tension. Comment donner l’impression d’avoir couru un 4×400 mètres sans même se lever de sa chaise ?

Sous forme de quizz, d’exercices de style musical et même de karaoké, cette conférence performée invite le public à plonger dans l’univers sonore du commentaire de manière ludique et décalée. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle conférence-spectacle + DJ set Aïe aïe aïe… c’est pas vrai ! Marine Colard

L’événement La fraternelle conférence-spectacle + DJ set Aïe aïe aïe… c’est pas vrai ! Marine Colard Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)