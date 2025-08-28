La fraternelle Danse & atelier sérigraphie RELIEF (cie en Lacets) Thoiria

Hameau de la Fraite Thoiria Jura

Début : 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

Spectacle gratuit au camping Domaine de la Fraite le 28 août de 17h à 20h. L’accès au camping se fait uniquement par la route goudronnée depuis le village de Thoiria.

À l’aide d’un jeu de textures issues du paysage jurassien et d’un principe de papier découpé ou déchiré, crée une carte postale sérigraphiée en deux couleurs. Un souvenir à garder ou à partager.

RELIEF est une création pensée pour l’extérieur. Dans la continuité du cycle thématique entamé avec STRATES sur la danse-paysage, il s’agit ici d’explorer et habiter le paysage par la danse et la musique. En se positionnant dans chaque espace de chaque lieu de diffusion comme une création adaptée en quatuor, RELIEF invite un public à investir en cohérence un environnement de représentation, avec un travail en amont de positionnement des publics et du quatuor musique-danse.

Dans une volonté d’habiter des éléments naturels de proximité et de créer des propositions qui soulignent les reliefs dans chaque paysage de jeu, RELIEF comporte une forte composante d’improvisation tirée de l’environnement naturel de jeu et de la configuration du terrain.

Le répertoire de mouvements chorégraphiques retranscrit des principes géologiques et vient bousculer les échelles spatiales et temporelles.

Entre le géant et le minuscule, l’éphémère individu et le massif immuable, corps organiques et entités terrestres se rencontrent. Un instant poétique pour insuffler un maximum de vivant dans le paysage local. .

Hameau de la Fraite Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26

