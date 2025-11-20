La fraternelle danse Bye Bye Myself Hinterland maison MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle danse Bye Bye Myself Hinterland maison

Rendez-vous le jeudi 20 novembre à 19h.

Création et interprétation Mehdi Baki et Nicolas Fayol

Création musicale Daniel Erdmann

Lumières Julien Cialdella

Regard extérieur Lilas Nagoya

Administration et diffusion Elise Remy

Comment être ensemble ?

Nous venons tous les deux de la danse hip-hop, et pourtant, il nous paraît impossible d’utiliser ce langage en dehors de son contexte d’origine les battles, les cercles, l’entrainement. C’est donc notre histoire de danseur que nous mettons ici en question, car alors le mouvement ne dépend plus entièrement de nous, de notre technicité, d’une virtuosité au service du prodige acrobatique et de la grâce dansante, mais de l’écoute de tout ce qui nous entoure, de notre partenaire.

Mehdi Baki et Nicolas Fayol puisent dans la qualité de leurs gestuelles proches pour tenter de faire émerger la complexité d’une relation. En essayant d’être ensemble , ils dévoilent l’impossibilité de cette tentative et, à force d’écoute et de regards, cherchent plutôt à être l’autre . Le duo dessine un jeu de miroir où chacun essaye de ressembler à celui qui est en face de lui, mais ne fait finalement, que répéter l’échec d’être exactement semblable. .

