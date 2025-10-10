La fraternelle danse Khôl MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

KHÔL

Le vendredi 10 octobre au café de la Maison du Peuple à 20h30.

Chorégraphie / Mohamed Chniti et Meriem Bouajaja

Mise en Scène / Mohamed Chniti

Interprété par / Oumaima Bahri et Meriem Bouajaja

Scénographie / Abedlhamid Falfoul

Musique / Houeida Hedfi

Conception lumière / Jérôme Bertin

Costumes / Nawel Lassoued

Dans l’obscurité, une boîte apparaît une chambre plutôt, un lieu de vie en perpétuel mouvement. Deux femmes identiques y évoluent, fascinantes dans leur ressemblance. Leur cohabitation interroge que portent-elles dans ce commun qui saute à la vue ? Quels rapports d’espace entretiennent-elles et de quelle nature est leur cohabitation ?

L’espace se transforme, rétrécit, se dérobe, brouillant nos repères. Ce lieu scénique devient un espace d’exploration, de quête d’identité et de sérénité. Chaque geste semble un abandon à l’inconnu, une tentative de libération des contraintes extérieures. Nous, spectateurs, sommes emportés dans ce jeu d’illusions où l’espace et le temps se redéfinissent.

Désireux de faire de cette pièce un objet immersif, les deux chorégraphes Meriem Bouajaja et Mohamed Chniti fusionnent deux entités et deux énergies distinctes, pour aboutir à une création visuelle et corporelle empreinte de légèreté et de fantaisie. .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 communication@maisondupeuple.fr

