La fraternelle Danse & Musique: JOY (un acte de résistance) Cie LaB_Otilar Saint-Claude

La fraternelle Danse & Musique: JOY (un acte de résistance) Cie LaB_Otilar

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ven. 24 Avr. 20h30 au théâtre de la maison du peuple à Saint-Claude.

JOY est une pièce de danse contemporaine qui traite le flamenco comme une langue ancestrale adaptée au présent.

Sur une scène évoquant un ring de boxe, deux danseurs et une compositrice dialoguent en temps réel, mêlant tradition et modernité sans les fusionner, mais en les faisant coexister. La compositrice soutient la performance comme une guitare flamenco, créant une pulsation qui anime le mouvement et l’émotion.

JOY explore la mémoire, le rythme et la force du corps dans un espace où l’intensité et la vulnérabilité sont partagées. Ce spectacle devient ainsi un manifeste dans le corps qui résiste, dans le son qui brûle, dans la vie qui se danse. JOY dessine un pont. Une intersection savante entre deux façons de dire la même chose qu’être vivant, c’est résister, que danser, c’est appeler le monde du fond de la poitrine. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

