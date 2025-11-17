La fraternelle Danse TONES&BONES Hinterland & Das Atelier CONSERVATOIRE DE SAINT-CLAUDE Saint-Claude

La fraternelle Danse TONES&BONES Hinterland & Das Atelier

CONSERVATOIRE DE SAINT-CLAUDE 5 Boulevard de la République Saint-Claude Jura

Rendez-vous le lundi 17 à 15h et mardi 18 novembre à 11h au Conservatoire de Saint-Claude.

Saxophone Daniel Erdmann

Chorégraphie, danse Nicolas Fayol

Administration et diffusion Elise Remy et Mélanie Garrabos

À la manière d’un Jazz Band, Nicolas Fayol et Daniel Erdmann réinventent les standards de Jazz en créant un langage unique entre danse et musique.

Sans contrainte, le duo explore l’instant, l’énergie et l’espace, où chaque geste et chaque note se répondent. Une expérience brute, sincère et vibrante.

Guidés par ces morceaux déjà joués mille fois, soucieux de rester dans leur forme ou leur esprit, les accompagnant prudemment à travers le temps, nous nous faisons balader d’un registre à un autre, d’une énergie à une autre, et au fil de ce parcours nous posons ces registres, ces standards dans un espace, une direction, une adresse différente. Et chacun de ces registres nous soumettent à un mode d’être ensemble particulier faire entendre ce que l’autre ne joue pas, faire voir ce que l’autre joue, montrer la musique, faire entendre la danse, faire entendre le geste.

CONSERVATOIRE DE SAINT-CLAUDE 5 Boulevard de la République Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 communication@maisondupeuple.fr

