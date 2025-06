La fraternelle Festifrat’ JOUR 1 MAISON DU PEUPLE Saint-Claude 4 juillet 2025 18:00

Jura

La fraternelle Festifrat' JOUR 1 MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

VENDREDI 4 JUILLET DÈS 18H / GRATUIT [sauf mention contraire]

– 18h-20h VISITE COMMENTÉE de l’Expo de saison (à découvrir jusqu’au 21 septembre)

Éditions artistiques de Sophie Cure, Natalia Paez Passaquin, Isabelle Jobard & productions pédagogiques 2023-2025.

Une exposition autour du graphisme et de la typo, qui met en valeur le texte en tant qu’image et la couleur comme message.

– 18h30-20h30 CONCERT avec le Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude

Par l’Ensemble de clarinettes, le Quatuor Jazz, l’Ensemble des élèves du Second cycle & l’Ensemble de musique traditionnelle balkanique.

– Dès 19h SE RESTAURER avec l’association des Réfugiés Laotiens du Jura

– 20h30 CINÉ-RENCONTRE documentaire de Benoît Bizard et Antoine Bonzon BORDERLINE

[52 min Palestine 2020 / TEASER] TARIF 6€

Borderline invite à une immersion musicale et poétique en Palestine. De Jérusalem à Ramallah, des collines de Cisjordanie à Gaza, différents quotidiens se dévoilent dans l’intimité de musiciennes et musiciens pratiquant rap, punk-rock, musique classique ou traditionnelle. Face à un enfermement parfois brutal, Ivan, Ranim, Taleen, Abu Sofiane et Sari expriment tous, par leur musique, un besoin inaliénable de liberté.

+ projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Benoît Bizard

– 21h30 DJ SET Missel/Terminus/Xzuxzu

Du très bon son avec une équipe de DJ de folie pour enflammer le dancefloor ! .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

