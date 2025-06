La fraternelle * Festifrat’ JOUR 3 MAISON DU PEUPLE Saint-Claude 6 juillet 2025 10:00

Jura

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

2025-07-06

DIMANCHE 6 JUILLET DÈS 10H / GRATUIT [sauf mention contraire]

De 10h à 18h ZIC À BRAC #14 brocante musicale

Musiciens, passionnés de musique, curieux, venez troquer, acheter, vendre, découvrir… en musique et en convivialité !

Vente d’instruments de musique, accessoires et pièces détachées, vinyles/cd, partitions…

11h SPECTACLE de la Cie En Débordement La Théorie du tube de dentifrice

[dès 7 ans / 40 min.]

Un tube de dentifrice à la main, un clown se fraye un chemin.

D’interrogations en souvenirs, on accompagne Gabriel, un enfant réservé, témoin silencieux du bavardage incessant des grands. Les allers-retours entre présent et passé, école et famille se multiplient comme des nœuds qui se dénouent et libèrent. On y rencontre Madame Pivert, une institutrice en auto développement personnel, ses parents, aussi bruyants qu’absents, Bruno, un militant viriliste à l’ancienne, une covoitureuse possédée par l’esprit Saint, un gourou aux théories douteuses…

Dans une valse des corps et des mots, ces personnages traversent la vie de Grabriel. Iels vont remplir son monde silencieux jusqu’au débordement final, une résolution de l’absurde par l’absurde.

11h-18h EXPO DE SAISON

Éditions artistiques de Sophie Cure, Natalia Paez Passaquin, Isabelle Jobard & productions pédagogiques de la saison 2023-2025.

Une exposition autour du graphisme et de la typo, qui met en valeur le texte en tant qu’image et la couleur comme message.

Dès 12h SE RESTAURER avec l’association des Réfugiés Laotiens du Jura & Lionel Raimbault (crêpes et galettes)

+ EN MUSIQUE avec l’Ensemble de la famille Morel du Conservatoire de musique du Haut-Jura

De 14h à 19h CONCERTS des groupes des locaux de répèt’

> 14h Wooden Mind

> 14h50 The Frog

> 15h40 Bablouche

> 16h30 Kamouflage

> 17h20 Grabuge

> 18h10 Zer0limit

De 14h à 18h BRADERIE D’AFFICHES CINÉ [3€ la petite / 5 € la grande]

19h30 FILM SURPRISE le choix des bénévoles [tarif 5 €] .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

