La fraternelle Journées européennes du Patrimoine MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

La fraternelle Journées européennes du Patrimoine

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

MAISON DU PEUPLE

samedi 20 & dimanche 21 septembre

gratuit (sauf mention contraire) / tout public

ATELIER CARTES POSTALES

Personnalise des cartes postales de la coopérative La Fraternelle en sérigraphie.

samedi de 15h à 18h

tout public / entrepôt de la MdP

VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU PEUPLE (dès 10 ans)

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous !

samedi à 16h30

dimanche à 14h30

gratuit jauge limitée (rdv dans la cour 10 minutes avant le début des visites / durée 1h15 max)

PROJECTION DE LA CINÉMATHÈQUE DES MONTS JURA

Films amateurs autour de l’artisanat local

dimanche à 16h

gratuit / café de la MdP / durée 1h30

FILM DU PATRIMOINE festival Play It Again !

La Reine Margot (de Patrice Chéreau / 1994 / 2h41)

Dans un Paris déchiré par les guerres de religion, la jeune Marguerite de Valois épouse contre son gré le futur Henri IV. Une fresque baroque, violente, romantique et picturale qui impressionne d’autant plus dans sa version restaurée.

dimanche à 17h30

tarif 6€ / cinéma de la Mdp .

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

