La fraternelle Journées européennes du Patrimoine MAISON DU PEUPLE Saint-Claude

MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
samedi 20 & dimanche 21 septembre
gratuit (sauf mention contraire) / tout public
ATELIER CARTES POSTALES
Personnalise des cartes postales de la coopérative La Fraternelle en sérigraphie.
samedi de 15h à 18h
tout public / entrepôt de la MdP
VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU PEUPLE (dès 10 ans)
Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous !
samedi à 16h30
dimanche à 14h30
gratuit jauge limitée (rdv dans la cour 10 minutes avant le début des visites / durée 1h15 max)
PROJECTION DE LA CINÉMATHÈQUE DES MONTS JURA
Films amateurs autour de l’artisanat local
dimanche à 16h
gratuit / café de la MdP / durée 1h30
FILM DU PATRIMOINE festival Play It Again !
La Reine Margot (de Patrice Chéreau / 1994 / 2h41)
Dans un Paris déchiré par les guerres de religion, la jeune Marguerite de Valois épouse contre son gré le futur Henri IV. Une fresque baroque, violente, romantique et picturale qui impressionne d’autant plus dans sa version restaurée.
dimanche à 17h30
tarif 6€ / cinéma de la Mdp .
MAISON DU PEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
