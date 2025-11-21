La fraternelle littérature Maryline Desbiolles invite Hélène Delprat

MAISON DU PEUPLE
Saint-Claude

21 novembre 2025 à 18h30

fin : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Rendez-vous le 21 novembre à 18h30, au café de la Maison du Peuple.

Festival littéraire itinérant organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté du 17 au 29 novembre 2025 (15 auteurs et autrices invité.es), avec la participation de la Librairie Zadig.

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne Franche-Comté, soutenue par l’État/DRAC de Bourgogne Franche-Comté et la Région Bourgogne Franche-Comté, est le lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture, la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire, et à leur mise en oeuvre.

Maryline Desbiolles

invite Hélène Delprat

Maryline Desbiolles, qui a déjà publié une quarantaine de livres, poursuit la construction d’un univers littéraire empreint de mémoire et d’engagement. Son écriture dialogue également avec la peinture, la sculpture, les images.

Plasticienne aux multiples pratiques, Hélène Delprat explore un territoire singulier, entre fiction et documentaire, nourri de littérature, de cinéma et d’archives, où l’autodérision occupe une place centrale.

Pour cette carte blanche, Maryline Desbiolles a choisi d’inviter l’artiste qu’elle n’avait jusqu’alors connue que par ses toiles Ce printemps, je suis entrée dans la peinture d’Hélène Delprat, et elle m’a prise par l’épaule, comme si, à la lettre, elle me comprenait. Je reconnaissais ses personnages burlesques, inquiétants. Mais j’étais aussi heureusement déroutée. Par son rire jaune et pas du tout jaune. Son rire enfantin. Sa beauté. Mais plus que comprise, plus que complice, même de ce qui m’était inconnu, je me suis sentie contemporaine. Vraiment contemporaine. Et j’ai eu envie d’abattre mes cartes pour voir, comme on dit au poker. Je remercie vivement Hélène Delprat de jouer le jeu avec moi, avec nous .

La projection d’un court film viendra éclairer le travail de création d’Hélène Delprat.

Deux artistes avec qui la conversation promet d’être inspirante ! .

