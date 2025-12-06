La fraternelle Marché fratisanal #7 MAISONDUPEUPLE Saint-Claude

La fraternelle Marché fratisanal #7

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Rendez-vous le 06 & 07 décembre à La Maison du Peuple.

La frat’ organise la septième édition de son marché artisanal.

De nombreux·ses artistes, artisans·anes, producteurs·trices du coin, pour vous aider à faire vos emplettes de fin d’année sans passer par le web !

Liste des exposants·es

– PerlainPainGrain (samedi) pains au levain avec des ingrédients bio certifiés cuits au feu de bois

– La Mie Lili (dimanche) Pains au levain en fermentation lente à base de farines biologiques confectionnés à Saint-Claude

– Crash Méduse design graphique et illustration inspiré des sports extrêmes et du street art

– La ferme de Champandré huiles essentielles et eaux florales biologiques issues de plantes cultivées, cueillies et distillées dans le Haut Jura

– AquaMelle (samedi) peintures à l’aquarelle

– Caloma sacs originaux et des accessoires textiles en tissus principalement francais et parfois upcylés

– Mathilde Poncet illustrations jeunesse, tirages d’arts et estampes

– Marine Egraz illustrations, création d’articles de papeterie, carterie

– Manon Rob illustration des paysages du Haut-Jura

– Diagram Bijoux bijoux en bois fait à la main dans le Jura

– Mille Feux boucles d’oreilles en émail sur cuivre

– Christiaen Alexis sculptures métal, couteaux forgés, dessins et sérigraphies

– Sonia Frobert poteries utilitaires et décoratives en grès

– Chabada Couture des productions textiles réutilisables au service d’une consommation éco-responsable dans l’optique du zéro déchet

– Mélanges des saveurs délicieuses préparations salées et sucrées de Latifa

– Éditions La fraternelle éditions d’art, estampes, produits fait maison , sweatshirts…

– Cinéma La fraternelle braderie d’affiches de films

– Florine Pol vanneries en osier

– Steve Amizet photographies animalières mettant en valeur la faune locale

– Maëlle Hello illustrations naturalistes à l’aquarelle de la faune et la flore locale

– Corinne Janier céramiques et reproductions de peintures

– Bois D’Evene objets de décoration, mobilier et des jeux traditionnels en bois massif avec et sans placage

– La Danse des Abeilles production de miel et transformations (nougat…)

– Les épices du Barbu épices du monde, mélanges fait maison, produits locaux, petit matériel de cuisine

– La brasserie des Sapiens bières locales, légères et de caractères, brassées au feu de bois (blondes, ambrées, brunes, IPA, bières de Noël)

– Mystic Cookies fabrication artisanale de cookies et autres gâteaux (brownies, brookies, cookies dough)

– De la Ruche au Pot miel du Haut-Jura conditionné dans des poteries utilitaires et décoratives en grès

– Daniele Rigoulet bijoux en pierres naturelles et en bois, bijoux ésotériques

– Bonnie Janjac objets décoratifs et farfelus en cuir et matières upcyclées

– L’Oiseau Bleu Créations bijoux fantaisies avec des images mises sous verre

& pour régaler vos papilles

– F.C Saint-Claude Rugby (samedi) vente d’huitres

– Haut-Jura Basket Saint-Claude (dimanche) vente d’huitres

– Monts Glacier marrons chauds et gaufres

* Ô JurassiK (dimanche) fondue

sam. 06 Déc. 14h00

jusqu’à 20h

dim. 07 Déc. 10h00

jusqu’à 18h

CAFÉ, ENTREPÔT & COUR

de la Maison du Peuple

+ Bar ouvert

+ Petite restauration

+ Vente d’affiches de cinéma samedi et dimanche de 14h à 18h

+ Tombola avec de nombreux lots à gagner

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE .

MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

