La fraternelle Marché fratisanal #7 MAISONDUPEUPLE Saint-Claude
La fraternelle Marché fratisanal #7 MAISONDUPEUPLE Saint-Claude samedi 6 décembre 2025.
La fraternelle Marché fratisanal #7
MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
La fraternelle Marché fratisanal #7
Rendez-vous le 06 & 07 décembre à La Maison du Peuple.
La frat’ organise la septième édition de son marché artisanal.
De nombreux·ses artistes, artisans·anes, producteurs·trices du coin, pour vous aider à faire vos emplettes de fin d’année sans passer par le web !
Liste des exposants·es
– PerlainPainGrain (samedi) pains au levain avec des ingrédients bio certifiés cuits au feu de bois
– La Mie Lili (dimanche) Pains au levain en fermentation lente à base de farines biologiques confectionnés à Saint-Claude
– Crash Méduse design graphique et illustration inspiré des sports extrêmes et du street art
– La ferme de Champandré huiles essentielles et eaux florales biologiques issues de plantes cultivées, cueillies et distillées dans le Haut Jura
– AquaMelle (samedi) peintures à l’aquarelle
– Caloma sacs originaux et des accessoires textiles en tissus principalement francais et parfois upcylés
– Mathilde Poncet illustrations jeunesse, tirages d’arts et estampes
– Marine Egraz illustrations, création d’articles de papeterie, carterie
– Manon Rob illustration des paysages du Haut-Jura
– Diagram Bijoux bijoux en bois fait à la main dans le Jura
– Mille Feux boucles d’oreilles en émail sur cuivre
– Christiaen Alexis sculptures métal, couteaux forgés, dessins et sérigraphies
– Sonia Frobert poteries utilitaires et décoratives en grès
– Chabada Couture des productions textiles réutilisables au service d’une consommation éco-responsable dans l’optique du zéro déchet
– Mélanges des saveurs délicieuses préparations salées et sucrées de Latifa
– Éditions La fraternelle éditions d’art, estampes, produits fait maison , sweatshirts…
– Cinéma La fraternelle braderie d’affiches de films
– Florine Pol vanneries en osier
– Steve Amizet photographies animalières mettant en valeur la faune locale
– Maëlle Hello illustrations naturalistes à l’aquarelle de la faune et la flore locale
– Corinne Janier céramiques et reproductions de peintures
– Bois D’Evene objets de décoration, mobilier et des jeux traditionnels en bois massif avec et sans placage
– La Danse des Abeilles production de miel et transformations (nougat…)
– Les épices du Barbu épices du monde, mélanges fait maison, produits locaux, petit matériel de cuisine
– La brasserie des Sapiens bières locales, légères et de caractères, brassées au feu de bois (blondes, ambrées, brunes, IPA, bières de Noël)
– Mystic Cookies fabrication artisanale de cookies et autres gâteaux (brownies, brookies, cookies dough)
– De la Ruche au Pot miel du Haut-Jura conditionné dans des poteries utilitaires et décoratives en grès
– Daniele Rigoulet bijoux en pierres naturelles et en bois, bijoux ésotériques
– Bonnie Janjac objets décoratifs et farfelus en cuir et matières upcyclées
– L’Oiseau Bleu Créations bijoux fantaisies avec des images mises sous verre
& pour régaler vos papilles
– F.C Saint-Claude Rugby (samedi) vente d’huitres
– Haut-Jura Basket Saint-Claude (dimanche) vente d’huitres
– Monts Glacier marrons chauds et gaufres
* Ô JurassiK (dimanche) fondue
sam. 06 Déc. 14h00
jusqu’à 20h
dim. 07 Déc. 10h00
jusqu’à 18h
CAFÉ, ENTREPÔT & COUR
de la Maison du Peuple
+ Bar ouvert
+ Petite restauration
+ Vente d’affiches de cinéma samedi et dimanche de 14h à 18h
+ Tombola avec de nombreux lots à gagner
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE .
MAISONDUPEUPLE 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
English : La fraternelle Marché fratisanal #7
German : La fraternelle Marché fratisanal #7
Italiano :
Espanol :
L’événement La fraternelle Marché fratisanal #7 Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)