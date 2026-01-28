La fraternelle Musique, Théâtre: Le Combat des Chef.fes Les Traversées Baroques & L’Ensemble Artifices Saint-Claude

La fraternelle Musique, Théâtre: Le Combat des Chef.fes Les Traversées Baroques & L’Ensemble Artifices

Deux instruments de deux familles différentes, mais qui ont en commun une tessiture brillante, un pouvoir de charmer et une virtuosité qui semblent n’avoir pas de limites, se sont affrontés au XVIIème siècle, via des interprètes et des compositeurs géniaux le cornet, instrument à vent, et le violon, instrument à cordes.

Nous savons aujourd’hui que le violon est sorti vainqueur de cette épreuve, mais replongeons-nous dans les années 1660… Un compositeur vénitien, au sommet de son art, le maestro Faustocopi, est accusé par une violoniste d’avoir déclaré que le cornet surpassait tous les autres instruments , et par une cornettiste d’avoir affirmé que le violon était un instrument sans égal . Qui croire ? Il pourrait sembler simple de le demander au maestro lui-même, mais hélas celui-ci est plongé dans l’aphasie la plus complète depuis qu’un ténor, qu’il aurait payé 10 ducats de moins qu’une basse lors de la création de sa cantate Pulidoro, lui a porté un coup de chandelier à l’occiput.

S’appuyant sur les innombrables documents d’époque, correspondance, essais, chartes, souvenirs, et bien entendu sur des sonates de cette époque éblouissante entre toutes, ce spectacle a pour ambition de rendre vivante et actuelle une controverse où le sublime côtoie la mesquinerie, l’art le plus raffiné les considérations les plus terre à terre, la recherche de la perfection les pires bassesses. Le narrateur, qui n’est autre que le juge chargé d’instruire l’affaire, sera le passeur entre nos deux virtuoses et le public il est lui-même tout proche de l’amusie, à peu près incapable de distinguer une contrebasse d’un flageolet et par son ignorance même il va nous amener à toucher du doigt, au son de musiques proprement célestes, ce qu’a pu être la vie musicale à Venise, en Italie et dans l’Europe cultivée en général. .

