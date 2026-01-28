La fraternelle Musique: Velvele + Etenesh Wassié Quartet Saint-Claude

La fraternelle Musique: Velvele + Etenesh Wassié Quartet

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Gratuit

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

2026-04-18

Velvele

Sam. 18 Avr. 20h30 au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Merve Salgar et Anil Eraslan créent une matière sonore où l’auditeur navigue entre douceur et agitation, entre formes traditionnelles et improvisations libres. Leur jeu, nourri par la voix, les chansons de musique ottomane et des compositions, façonne un espace commun où les deux instruments se répondent, éveillant sans cesse de nouvelles perceptions. Face à face, ils se confrontent et se complètent comme deux faces d’une même pièce différents en apparence, mais unis dans une même recherche d’unité sonore.

+ dim. 19 avril à 10h30 au cinéma Sound Dreams of Istanbul

Film documentaire en présence du réalisateur et musicien Anil Eraslan [70 min. France, Turquie]

+

Etenesh Wassié Quartet

L’histoire unissant la grande Etenesh Wassié aux musiciens de Freddy Morezon est longue. Ce nouvel opus, Arada, s’envisage autant comme le point d’aboutissement d’un travail amorcé sur scène depuis 2018 en trio, que comme un nouveau départ avec le batteur Fabien Duscombs. La chaleur de la contrebasse et la profondeur de la basse acoustique épousent le timbre de voix grave d’Etenesh et la batterie apporte groove, contraste. La musique plus claire et rythmique se fait lumineuse, joueuse et joyeuse. Que dire du chant d’Etenesh, si ce n’est qu’elle y exprime bien souvent une forme de rage, une rage magnifiée. Une forme traditionnelle comme le Tezeta rejoint alors le terrain du blues et, donc, du jazz africain-américain. Un terrain ô combien envoûtant. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

