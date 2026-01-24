La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

le 4/02 à 18h

Dans le cadre de sa résidence d’auteur à la médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Le Dôme (du 5 janvier au 31 mars), Sébastien Berlandis vous invite à découvrir trois de ses courts métrages tournés en Super 8

Vercors (2021 13’)

Et la mer est de cendre (2024 11’)

Par où commence l’océan (2026 13’)

Une belle occasion de rencontrer l’écrivain, photographe et vidéaste ! .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis

L’événement La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)