La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis Saint-Claude
La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis Saint-Claude mercredi 4 février 2026.
La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
le 4/02 à 18h
Dans le cadre de sa résidence d’auteur à la médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Le Dôme (du 5 janvier au 31 mars), Sébastien Berlandis vous invite à découvrir trois de ses courts métrages tournés en Super 8
Vercors (2021 13’)
Et la mer est de cendre (2024 11’)
Par où commence l’océan (2026 13’)
Une belle occasion de rencontrer l’écrivain, photographe et vidéaste ! .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis
L’événement La fraternelle Projection-rencontre Sébastien Berlendis Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)