La fraternelle soirée échecs Saint-Claude
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Gratuit
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
2026-02-07
Le samedi 7/02 à 20h au café de la Maison du Peuple
N’attendez plus pour venir jouer aux échecs !
Le club d’échecs Le Cavalier Bayard vous propose un tournoi blitz en 10 minutes, non homologué, ouvert à tous et toutes. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
