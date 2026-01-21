La fraternelle soirée échecs

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 7/02 à 20h au café de la Maison du Peuple

N’attendez plus pour venir jouer aux échecs !

Le club d’échecs Le Cavalier Bayard vous propose un tournoi blitz en 10 minutes, non homologué, ouvert à tous et toutes. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle soirée échecs

L’événement La fraternelle soirée échecs Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)