La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï Saint-Claude
La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï Saint-Claude vendredi 6 février 2026.
La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Chloé Bégou performeuse metteuse en scène
Clara Chotil dessin en direct
Yuko Oshima batterie, chant, bol japonais, guitare
Gaëlle Jeannard collaboration artistique
Chloé Bégou et Antoine Noirant scénographie
Léa Decants costumes
Guillaume Puissant sonorisation
Antoine Noirant lumière, vidéo
Julie Peyron administration
Nans Martin diffusion
vendredi 6/02 à 20h30
Qu’est ce qui nous donne de l’énergie, de la force ?
La metteuse en scène et performeuse Chloé Bégou a proposé à huit ami·es artistes d’écrire un texte original et libre. Ces huit intentions ont donné naissance à un objet résolument novateur non pas un hommage, mais un FEMMAGE.
De l’enfance à l’exil, de l’assignation à la transgression, leurs textes nous percutent avec humour et lucidité. Un hymne puissant, queer, punk et engagé, à la fois verbal, plastique et musical.
Sur scène la plasticienne franco-brésilienne Clara Chotil, la batteuse japonaise Yuko Oshima et Chloé Begou occupent pleinement le plateau, s’adressant directement au public, l’interpellant et l’immergeant dans un tourbillon d’énergie. À travers leurs vitalité et sororité, elles nous offrent une partition enivrante et inspirante à l’image des artistes dont elles portent les paroles.
Chloé Bégou croque les récits intimes et politiques de chacun.e. Une cartographie énergique et audacieuse d’artistes en mouvement. Huit histoires singulières écrites au travers du prisme de leur genre assigné, et partagées comme des tranches de vie, qui convoquent des expériences et des langages pluriels, pour mieux nous conduire à l’universalité de ce FEMMAGE. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï
L’événement La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)