La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï Saint-Claude

La fraternelle théâtre & musique FEMMAGE La Colonie Bakakaï

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Chloé Bégou performeuse metteuse en scène

Clara Chotil dessin en direct

Yuko Oshima batterie, chant, bol japonais, guitare

Gaëlle Jeannard collaboration artistique

Chloé Bégou et Antoine Noirant scénographie

Léa Decants costumes

Guillaume Puissant sonorisation

Antoine Noirant lumière, vidéo

Julie Peyron administration

Nans Martin diffusion

vendredi 6/02 à 20h30

Qu’est ce qui nous donne de l’énergie, de la force ?

La metteuse en scène et performeuse Chloé Bégou a proposé à huit ami·es artistes d’écrire un texte original et libre. Ces huit intentions ont donné naissance à un objet résolument novateur non pas un hommage, mais un FEMMAGE.

De l’enfance à l’exil, de l’assignation à la transgression, leurs textes nous percutent avec humour et lucidité. Un hymne puissant, queer, punk et engagé, à la fois verbal, plastique et musical.

Sur scène la plasticienne franco-brésilienne Clara Chotil, la batteuse japonaise Yuko Oshima et Chloé Begou occupent pleinement le plateau, s’adressant directement au public, l’interpellant et l’immergeant dans un tourbillon d’énergie. À travers leurs vitalité et sororité, elles nous offrent une partition enivrante et inspirante à l’image des artistes dont elles portent les paroles.

Chloé Bégou croque les récits intimes et politiques de chacun.e. Une cartographie énergique et audacieuse d’artistes en mouvement. Huit histoires singulières écrites au travers du prisme de leur genre assigné, et partagées comme des tranches de vie, qui convoquent des expériences et des langages pluriels, pour mieux nous conduire à l’universalité de ce FEMMAGE. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

