La fraternelle Visites guidées de la Maison du Peuple vacances d’hiver 2026 Saint-Claude

La fraternelle Visites guidées de la Maison du Peuple vacances d’hiver 2026

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2026-02-03 16:30:00

fin : 2026-03-05 18:00:00

2026-02-03 2026-02-05 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26

Archéologie d’un rêve

les mardis et jeudis à 16h30 des vacances scolaires

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous

Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition permanente Archéologie d’un rêve . L’expression architecturale d’une pensée globale sur une société équitable et solidaire. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

