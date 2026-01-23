La fraternelle Visites guidées de la Maison du Peuple vacances d’hiver 2026 Saint-Claude
La fraternelle Visites guidées de la Maison du Peuple vacances d’hiver 2026 Saint-Claude mardi 3 février 2026.
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Début : 2026-02-03 16:30:00
fin : 2026-03-05 18:00:00
2026-02-03 2026-02-05 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26
Archéologie d’un rêve
les mardis et jeudis à 16h30 des vacances scolaires
Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous
Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition permanente Archéologie d’un rêve . L’expression architecturale d’une pensée globale sur une société équitable et solidaire. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
