La fraude financière et la lutte contre le blanchiment Saint-Malo

La fraude financière et la lutte contre le blanchiment

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Paradis fiscal, paradis financier, centres financiers offshore, autant d’appellations associées aux pratiques financières douteuses et occultes. En matière d’argent sale, la discrétion est une valeur cardinale. L’évaluation des flux financiers et des avoirs frauduleux est par définition difficile, mais les analystes les plus sérieux s’accordent néanmoins sur une estimation de dizaines de milliers de milliards d’euros. Les démocraties ont entrepris de

lutter contre ce fléau avec plus ou moins d’énergie et des organismes d’information et de répression ont été créés. L’Union européenne a promulgué plusieurs directives ad hoc, dont les dispositions, transposées dans notre Code monétaire et financier, constituent un corpus d’obligations.

Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

