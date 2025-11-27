LA FREAKY FABULOUS LA PENTE Lyon

LA FREAKY FABULOUS Jeudi 27 novembre, 17h00 LA PENTE Métropole de Lyon

5 euros / 8 euros / 10 euros

Début : 2025-11-27T17:00:00 – 2025-11-27T23:59:00

Fin : 2025-11-27T17:00:00 – 2025-11-27T23:59:00

Au programme de la Freaky Fabulous:

>> Un concours composé d’un jury de drag queen/king de costume mettant à l’honneur les créateur.ices – hosté par Le Chatelain.

>> Des ateliers / talk de maquillage drag.

>> Des performances.

>> Des dj sets

LA PENTE 14 montée des Carmélites, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/le_chatelain/ »}] LA PENTE est un tiers lieu à l’image de son quartier : vivant et libre.

De bons produits, de la culture et une consommation responsable se mêlent dans une ambiance simple et conviviale où partage et échange régissent les lieux.

C’est un espace qui s’adapte au grès des saisons et à la vie du quartier en proposant une offre et une programmation éclectique.

C’est également un lieu d’accueil artistique pour créer et promouvoir les jeunes talents de diverses disciplines.​

