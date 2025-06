La Frénaye en fête La Frénaye 28 juin 2025 11:00

Seine-Maritime

La Frénaye en fête Esplanade South Wonston La Frénaye Seine-Maritime

Présence des associations, animations tout public, soirée musicale + feu d’artifice

Buvette et restauration

Esplanade South Wonston

La Frénaye 76170 Seine-Maritime Normandie

English : La Frénaye en fête

Associations present, entertainment for all, musical evening + fireworks

Refreshments and catering

German :

Präsenz der Vereine, Animationen für alle Altersgruppen, Musikabend + Feuerwerk

Getränke und Essen

Italiano :

Associazioni presenti, intrattenimento per tutti, serata musicale + fuochi d’artificio

Bar e ristorazione

Espanol :

Presencia de asociaciones, animación para todos, velada musical + fuegos artificiales

Bar y catering

