La French Tech accueille l’Hexagone Tour La Cantine x La French Tech Nantes Nantes

Le mardi 25 novembre à partir de 9h, à Nantes, à « La Cantine x La French Tech Nantes », la French Tech locale accueille l’Hexagone Tour, organisé par Interstis Solutions, lauréat France 2030. Après une édition très réussie à Toulouse en octobre, qui a réuni élus et acteurs régionaux, le consortium Hexagone fait désormais étape dans les Pays de la Loire pour explorer et débattre des enjeux liés à la souveraineté numérique et à la cybersécurité. Parmi les intervenants figurent différents acteurs régionaux, dont le Député Philippe Latombe. Ensemble, ils aborderont conseils et bonnes pratiques, l’état de la souveraineté numérique en France, les cyberattaques et la nécessité d’alternatives souveraines pour ne citer que ces sujets. Jetons un œil au programme :A partir de 9h : Accueil et petit-déjeuner10h : Mot d’accueil et tables rondes d’experts sur les sujets de souveraineté numérique et de cybersécurité12h30 : Cocktail déjeunatoire et temps d’échange* Pour s’inscrire (gratuitement), c’est ici : https://site.hexagone.io/event-client/hexagone-tour-pays-de-la-loire

La Cantine x La French Tech Nantes Nantes 44200

0675285215 https://site.hexagone.io/event-client/hexagone-tour-pays-de-la-loire