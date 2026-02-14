La Fresque de la Biodiversité : ce qu’elle permet et ce qui la dégrade, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

La Fresque de la Biodiversité : ce qu’elle permet et ce qui la dégrade Jeudi 19 février, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Tarif libre et conscient

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.

La participation à l’atelier est à prix libre et conscient, selon votre estimation de la valeur de l’atelier, du temps consacré pour son organisation et vos capacités financières. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité.

☀️ Déroulé 3h

15 min Présentation du concept + Icebreaker

30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes

75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes

30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions

30 min de restitution & débrief & échange

Coworking Rouen la Maison bleue, 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen

Atelier de 3H

Merci d’arriver 10 mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Vous pouvez amener quelque chose à grignoter à partager pour la convivialité !

Inscription : www.billetweb.fr/seine-maritime-76

Adhérer à l’association, nous soutenir et recevoir notre Newsletter (prix libre à partir de 0€) https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2026

