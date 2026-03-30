La Fresque de la Crue de la Seine à Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne 13ème Paris

Saviez vous que Paris était exposée aux inondations par débordement de la Seine, aux remontées de nappe, au ruissellement urbain ?

=> Près de la moitié des Franciliens qui habitent en zone inondable n’ont pas conscience du risque.

Préparez vous à affronter un scénario palpitant : la Seine monte sans que rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Pendant plusieurs semaines, le quotidien à Paris est bouleversé. Comment réagirez-vous face à cette crise ? Cette expérience sera l’occasion de vivre dans le Paris d’aujourd’hui une crue majeure, telle que celle qui s’est produite en 1910 et qui a 1 probabilité sur 100 de se reproduire chaque année, en vous mettant dans la peau de Parisiennes et Parisiens.

️L’enjeu sera de comprendre, en jouant les mécanismes à l’œuvre, l’évolution d’une crue centennale, ses impacts et ses effets dans la vie des habitants, des dispositifs publics prévus, mais aussi la manière dont on peut s’y préparer à son échelle et s’entraider entre voisins.

Conçue par des Volontaires de Paris, avec l’appui du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) et de la Ville de Paris, cette Fresque vous transformera en acteurs de la résilience. Une expérience ludique et basée sur le dialogue vous attend pour renforcer votre culture du risque et les capacités de la capitale à absorber les chocs.

En apprendre plus sur la Fresque de la Crue ? C’est par ici !

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Pour en apprendre plus sur les activités du CEPRI, retrouvez ses actualités ici.

La Seine déborde… êtes-vous prêt à naviguer dans les eaux troubles d’une crue centennale ? Découvrez les rouages d’une inondation majeure et apprenez, en équipe, à bâtir la résilience face à ce phénomène naturel qui pourrait bouleverser la capitale.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 13ème 31, Rue Bobillot 75013 Paris

https://fresquedelacrue-paris.s2.yapla.com/fr/agenda-atelier/detail/fresque-de-la-crue-mvac-13eme/108441 fresque-paris@cepri.net



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