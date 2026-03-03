La Fresque de la santé mentale Direction de la santé publique Paris
La Fresque de la santé mentale Direction de la santé publique Paris mercredi 1 avril 2026.
À travers une approche interactive et ludique, les participants construiront ensemble une fresque visuelle reliant les causes, les impacts et les solutions pour préserver leur santé mentale.
Un atelier qui contribue au développement du pouvoir d’agir de chacun·e sur sa santé mentale et celle des autres.
Le mercredi 01 avril 2026
de 13h00 à 16h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Direction de la santé publique 4 rue Boucry 75018 salle 601-602 au 6e étageParis
+33767014706 anaelle.couillet@paris.fr
