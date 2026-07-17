La fresque de l’eau, Médiathèque municipale, Meyzieu

Informations pratiques

La fresque de l’eau Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque municipale Métropole de Lyon

Sur inscription à partir du 5 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Un atelier ludique et collaboratif pour tout savoir sur les cycles de l’eau, les impacts de l’Homme et du changement climatique sur ces cycles et échanger sur les mesures individuelles et collectives qui peuvent être prises pour protéger ce patrimoine naturel.

Médiathèque municipale 27 Rue Louis Saulnier 69330 Meyzieu Meyzieu 69330 Les Gadelles Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 37 44 30 70 https://www.bm-meyzieu.fr/ Située en plein cœur de Meyzieu, la médiathèque vous accueille toute l’année. Documents à emprunter, services à distance, ordinateurs en consultation sur place, animations gratuites, la médiathèque s’adresse à tous les âges et vous oriente en fonction de vos besoins. Tram T3 – Arrêt Meyzieu Gare (12 min de marche ou bus 67 ou 95)

Bus 67 – Arrêt Salle des fêtes ou bus 95 – Arrêt Charles de Gaulle (5 min de marche)

Un atelier ludique et collaboratif pour tout savoir sur les cycles de l’eau, les impacts de l’Homme et du changement climatique sur ces cycles et échanger sur les mesures individuelles et collectives…

©Eau’dyssée