La fresque de l’économie circulaire Maison des Associations Louis le Bail Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-08 18:30 – 21:30

Gratuit : non 3 € Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/alpac-amicale-laique-porterie-athletique-et-culturelle-section-culturel/evenements/la-fresque-du-climat3 € par personne Tout public

L’ALPAC et Local&co vous proposent un cycle de quatre ateliers de sensibilisation aux sujets de l’environnement et la société.Des habitants et habitantes du quartier vous invitent à questionner ensemble ces sujets pendant des ateliers ludiques et collaboratifs de 3 heures, en soirée. Ils ont pour point commun de se baser sur des apports scientifiques.Le LUNDI 8 DECEMBRE de 18h30 à 21h30, nous découvrirons des moyens de réduire nos déchets et préserver la planète ! Que vous soyez novice ou spécialiste, tout le monde est bienvenu (un âge de 16 ans minimum est recommandé). Nous verrons ensemble comment chacun et chacune nous pouvons produire autrement, réutiliser, réparer et prendre soin des objets qui nous entourent, les partager et les échanger grâce au modèle de l’économie circulaire. Plus d’infos sur le site : https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com/ 2 autres ateliers vont suivre :- la fresque du sexisme : Atelier du 02/02/26 : Voir le sexisme et imaginer une société égalitaire. Plus d’infos sur le site https://www.fresque-du-sexisme.org/ (inscription à venir)- la fresque de la biodiversité : Atelier du 30/03/26 : La place de l’humain dans les écosystèmes vivants. Plus d’infos sur le site https://www.fresquedelabiodiversité.org/ (inscription à venir)

Maison des Associations Louis le Bail Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/alpac-amicale-laique-porterie-athletique-et-culturelle-section-culturel/evenements/la-fresque-du-climat