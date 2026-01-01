La Fresque de l’habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8u

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Inspirée de la Fresque du climat cette fresque vous permettra de découvrir l’habitat participatif dans sa richesse et sa diversité, de dissiper les éventuelles idées reçues et de vous apporter des clés pour aller plus loin grâce à un déroulé en trois grandes étapes : c’est quoi l’habitat participatif ? Ce mode d’habiter peut-il me convenir ? Et comment aller plus loin ?Une rencontre animée par l’association l’Echo-HabitantsRendez-vous le mercredi 25 février de 18h30 à 20h30 à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8u

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr



