La Fresque des Cantines Durables de Smartfood Paris Paris

La fresque des cantines durables, c’est un atelier créé par Nona pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable en restauration collective, et accompagner au passage à l’action opérationnel.

Cette session est porposée aux membres de smartfood Paris. Si vous voulez organiser une Fresque des Cantines Durables sur votre territoire, contactez nous sur l’adresse suivante : louise.sk@nona.fr

Durant cet atelier, les participant seront :

– Formé·es aux enjeux de l’alimentation durable spécifiques à la restauration collective

– Sensibilisé·es aux bonnes pratiques

– Accompagné·es dans passage à l’action & inspiré·es via le partage d’expérience de cuisines exemplaires

Les bénéfices pour votre territoire ?

– Animer un réseau de cuisiniers sur un territoire

– Créer une dynamique d’intelligence collectiveaire

– Identifier les solutions à déployer sur le territoire pour répondre aux besoins des cuisines