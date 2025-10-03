La Fresque des Cantines Durables de Smartfood Paris Paris
participation ouverte à toute personne travaillant dans les locaux de smartfood
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
La fresque des cantines durables, c’est un atelier créé par Nona pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable en restauration collective, et accompagner au passage à l’action opérationnel.
Cette session est porposée aux membres de smartfood Paris. Si vous voulez organiser une Fresque des Cantines Durables sur votre territoire, contactez nous sur l’adresse suivante : louise.sk@nona.fr
Durant cet atelier, les participant seront :
– Formé·es aux enjeux de l’alimentation durable spécifiques à la restauration collective
– Sensibilisé·es aux bonnes pratiques
– Accompagné·es dans passage à l’action & inspiré·es via le partage d’expérience de cuisines exemplaires
Les bénéfices pour votre territoire ?
– Animer un réseau de cuisiniers sur un territoire
– Créer une dynamique d’intelligence collectiveaire
– Identifier les solutions à déployer sur le territoire pour répondre aux besoins des cuisines
Paris 80 rue des haies Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France
Une Fresque des Cantines Durables pour comprendre les enjeux en restauration collective, et découvrir les leviers pour des repas plus durables dans nos cantines !