La Fresque des Cantines Durables de Smartfood Paris Paris

La Fresque des Cantines Durables de Smartfood Vendredi 3 octobre, 15h00 Paris Paris

participation ouverte à toute personne travaillant dans les locaux de smartfood

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

  • La fresque des cantines durables, c’est un atelier créé par Nona pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable en restauration collective, et accompagner au passage à l’action opérationnel.
    Cette session est porposée aux membres de smartfood Paris. Si vous voulez organiser une Fresque des Cantines Durables sur votre territoire, contactez nous sur l’adresse suivante : louise.sk@nona.fr
    Durant cet atelier, les participant seront :
    – Formé·es aux enjeux de l’alimentation durable spécifiques à la restauration collective
    – Sensibilisé·es aux bonnes pratiques
    – Accompagné·es dans passage à l’action & inspiré·es via le partage d’expérience de cuisines exemplaires

    Les bénéfices pour votre territoire ?
    – Animer un réseau de cuisiniers sur un territoire
    – Créer une dynamique d’intelligence collectiveaire
    – Identifier les solutions à déployer sur le territoire pour répondre aux besoins des cuisines

Paris 80 rue des haies Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France
Une Fresque des Cantines Durables pour comprendre les enjeux en restauration collective, et découvrir les leviers pour des repas plus durables dans nos cantines !