La Fresque des Frontières Planétaires avec Tom Duclos, So Watt ! Tiers-Lieu, Saint-André-lez-Lille

Informations pratiques

La Fresque des Frontières Planétaires avec Tom Duclos Mercredi 30 septembre, 15h00 So Watt ! Tiers-Lieu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Des informations logistiques vous seront envoyées par mail à quelques jours de la date de l’évènement.

So Watt ! Tiers-Lieu 35-37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Saint-André-Lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://1erdegre.glide.page/dl/3b1bc8/s/df85fa/r/FyMYrZPUQXam.sSSw4ysxg »}]

Un atelier pour découvrir les 9 limites planétaires, et pour évoquer les actions que nous pouvons mettre en place. Inscription obligatoire !