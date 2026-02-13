La Fresque des Nouveaux récits : faire émerger une société différente, La BASE, Rouen

La Fresque des Nouveaux récits : faire émerger une société différente Jeudi 19 février, 18h30 La BASE Seine-Maritime

Tarif libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T21:30:00+01:00

✏️ INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition à travers :

La compréhension des verrous socio-cognitifs à la nécessaire transition,

La reconnexion à son pouvoir créatif,

Le partage de nouveaux récits à travers le monde.

Cette expérience contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous.

Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits.

☀️ DÉROULÉ DE L’ATELIER :

15 minutes de mise en route,

1h15 de compréhension théorique de notre rapport aux récits,

1h30 de mise en récit,

La BASE – 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100)

Atelier de 3H

Merci d’arriver 10 mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Vous pouvez amener quelque chose à grignoter à partager pour la convivialité !

Inscription : jeudi 19 février La Fresque des Nouveaux récits 18h30 à 21h30 www.billetweb.fr/atelier-seine-maritime-76-la-fresque-des-nouveaux-recits

Adhérer à l’association et recevoir notre Newsletter (prix libre à partir de 0€) https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2025

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/atelier-seine-maritime-76-la-fresque-des-nouveaux-recits »}] [{« link »: « http://www.billetweb.fr/atelier-seine-maritime-76-la-fresque-des-nouveaux-recits »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2024 »}]

✏️ INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition récits transition