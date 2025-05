La fresque des nouveaux récits – La ManuCo Bordeaux, 27 mai 2025 15:00, Bordeaux.

La fresque des nouveaux récits Mardi 27 mai, 17h00 La ManuCo tarif libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-27T17:00:00+02:00 – 2025-05-27T20:00:00+02:00

Fin : 2025-05-27T17:00:00+02:00 – 2025-05-27T20:00:00+02:00

« Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer »

Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaire.

Construisez ensuite un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-gironde-33-la-fresque-des-nouveaux-recits&multi=21617&color=29619f&parent=1&session=11201043?calendar=1&from_multi=1 »}]

Au travers d’un atelier collaboratif et ludique faites émerger une société différente ! écologie atelier participatif